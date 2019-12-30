На МКС нарядили новогоднюю елку

Экипаж Международной космической станции нарядил елку на борту, украсил модули и подготовился к встрече Нового года, сообщается на официальной странице Роскосмоса в Facebook.

К стене МКС прикреплен плакат с елкой и летящей через модуль маленькой новогодней елью. Рядом с плакатом висит сетка с апельсинами.

Сейчас на станции совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Ранее сообщалось, что "Прогресс МС-13" доставил космонавтам для праздничного новогоднего стола оливки и маслины, фисташки, финики, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны.

"Роскосмос" изготовит два дополнительных корабля "Союз МС". Один из них передадут для полетов космических туристов, второй будут использовать для доставки исследователей и грузов к МКС.

