ЦЕРН прекратила сотрудничество с НИИ России и Белоруссии

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратила сотрудничать с российскими и белорусскими НИИ. Об этом сообщил Swissinfo.

В ЦЕРН отметили, что отсутствие российских ученых будет ощутимым, но это возможно компенсировать. При этом Россия имела особый статус государства-наблюдателя организации, не платила взносы в бюджет ЦЕРН и никогда не была страной-участницей.

Однако, сотрудничество с российскими учеными, работающими по другим соглашениям, продолжится, отметили в организации.

Что касается Белоруссии, то организация отметила, что участие ученых этой страны было "традиционно невелико".

Крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий ЦЕРН находится на Швейцарии и Франции. Исследования проводятся с использованием Большого адронного коллайдера (БАК). В научных экспериментах участвуют около 13,5 тыс. ученых из 77 стран.

Ранее сообщалось, что Запад предлагает россиянам работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в международном статусе. Как рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, это попытка использовать российских ученых по завуалированной схеме.