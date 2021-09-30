"Роскосмос" не выполнил часть госпрограмм в 2020 году из-за санкций и пандемии

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
"Роскосмос" в 2020 году испытал трудности при выполнении государственных программ в связи с пандемией коронавируса и санкциями на поставку комплектующих, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.
Овчинников уточнил, что "Роскосмос" не смог осуществить часть запланированных запусков в рамках программы ГЛОНАСС. По его словам, срочная необходимость их проведения отсутствовала, поскольку находящиеся на орбите спутники показывают свою надежность и продолжают работу сверх установленных сроков функционирования.
"Кроме того, по всем программам, включая ФЦП "Развитие космодромов на 2017–2025 годы в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", проведена корректировка государственного оборонного заказа, изменившая сроки наступления ряда мероприятий и контрольных событий", – цитирует Овчинникова ТАСС.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что надежность российских ракет космического назначения за последние годы превышает 97%. В ведомстве напомнили, что в 2019 и 2020 годах все пуски российских ракет были успешными. Кроме того, в этот период на 10% увеличилась средняя продолжительность функционирования российских спутников.
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