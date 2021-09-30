Вузам рекомендовали возмещать преподавателям траты на научные публикации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минобрнауки РФ разработало методические рекомендации, которыми в том числе предусмотрено возмещение преподавателям вузов затрат на размещение публикаций в научных журналах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову.

"Данные рекомендации принципиально меняют подходы к оценке эффективности труда профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, делая ее более справедливой. <...> Вузам предлагается компенсировать затраты ученых, если публикации возможно разместить только на платной основе", – объяснила сенатор.

Кроме того, согласно обновленным рекомендациям, теперь преподавателей будут поощрять не только за публикации, индексируемые международными системами, как это было раньше, но и за те, что индексируются любыми наукометрическими базами данных.

По ее словам, далее Совфед совместно с Минобрнауки намерен решать проблему заключения краткосрочных трудовых договоров с педагогами, а также индивидуального дополнительного профессионального образования преподавателей. Делать это планируется за счет подготовки новых образовательных стандартов в сфере высшего образования.

Новые методические рекомендации были утверждены еще 23 сентября и уже направлены вузам, заключила Рукавишникова.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что с 2022 года выпускники российских высших учебных заведений смогут получать копию диплома в электронном виде. Цифровая копия документа, заверенная подписью руководителя образовательного учреждения, будет приходить на указанный в заявлении студента адрес почты.

