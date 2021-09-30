Корабль Dragon перед затоплением в Атлантическом океане отстыковался от МКС

Фото: AP Photo/NASA via AP

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции. Трансляция велась на сайте NASA.

От станции корабль отделился в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 по Москве). Космический аппарат меньше чем через сутки должен долететь до Атлантического океана и оказаться вблизи берегов штата Флорида.

"У нас есть подтверждение, что включение двигателей для отстыковки было штатным", – сказала ведущая трансляции.

В конце августа корабль Dragon пристыковался к МКС и доставил туда около трех тонн груза. Это было оборудование для проведения экспериментов.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль "Союз МС-18" впервые пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" на МКС.

Операции по отводу корабля, облету и стыковке провели в ручном режиме космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.

