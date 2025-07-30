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30 июля, 17:05

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The New Indian Express: врачи в Индии обнаружили уникальную группу крови с новым антигеном

Врачи в Индии обнаружили уникальную группу крови с новым антигеном – СМИ

Фото: depositphotos/alexraths

Врачи в Индии обнаружили неизвестный ранее антиген группы крови CRIB. Об этом заявили в The New Indian Express, передает "Московский комсомолец".

Его нашли в штате Карнатака у 38-летней пациентки во время подготовки к операции на сердце. Изначально у женщины определили первую положительную группу крови, однако ни один из образцов для переливания ей не подошел. В итоге хирургическое вмешательство провели без переливания, а кровь отправили на исследование.

Позже ученые подтвердили, что нашли новый антиген. Его появление, по одной из версий, может быть связано с местной традицией близкородственных браков. Для медицины это открытие имеет важное значение, особенно в экстренных случаях, когда требуется совпадение крови донора и реципиента.

Ранее американские ученые обнаружили, что определенные виды клетчатки могут снижать уровень опасных соединений ПФАС в крови. Эти токсичные вещества накапливаются в тканях и могут нарушать работу гормональной системы, а также повышать риск онкологии.

В исследовании принимали участие 72 мужчины. Половина принимала бета-глюкан по капсуле перед каждым приемом пищи, контрольной группе предложили рисовую добавку. В результате у первой группы уровень ПФАС снизился в среднем на 8%.

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