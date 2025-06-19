Американские ученые обнаружили, что клетчатка снижает уровень токсичных веществ в крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Американские ученые обнаружили, что определенные виды клетчатки могут снижать уровень опасных соединений ПФАС в крови. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health, передает Pravda.Ru.

Отмечается, что это первое исследование, в котором зафиксировано влияние питания на выведение ПФАС из организма. Эти токсичные вещества накапливаются в тканях и могут нарушать работу гормональной системы, а также повышают риск онкологии.

Всего в исследовании принимали участие 72 мужчин. Половина из них принимала бета-глюкан, вид растворимой клетчатки, по капсуле перед каждым приемом пищи. Контрольной группе добавили рисовую добавку. Через месяц у первой группы уровень ПФАС снизился в среднем на 8%.

Дело в том, что клетчатка образует в кишечнике гелеобразную массу, она мешает всасыванию желчных кислот. Так как именно с ними ПФАС пронимают кровь, блокирование пути помогает вывести токсины. Опасные токсины выходят через пищеварительный тракт до того, как они успеют нанести вред.

Пока что доказана эффективность только определенных видов клетчатки, таких как бета-глюкан, подчеркивают ученые. Тема требует дальнейших исследований. Однако это открытие может стать основой для новых подходов к детоксикации через питание.

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