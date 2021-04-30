Ученые раскрыли механизм взлома человеческого иммунитета коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Специалисты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование, в ходе которого выяснили, как коронавирус SARS-CoV-2 взламывает иммунитет человека. Об этом сообщает News.ru.

По данным ученых, коронавирус использует модификацию РНК под названием N6-метиладенозин (m6A), заключающуюся в присоединении метильной группы к одному из элементов матричной РНК – аденозину. Геном SARS-CoV-2 состоит из РНК, что позволят ему приспособить m6A для взлома. Фермент METTL3, вырабатываемый в человеческом организме, может присоединить метильную группу в коронавирус SARS-CoV-2.

Такая модификация препятствует выработке молекул, которые запускают иммунный ответ организма. Активация фермента METTL3 приводит к повышенной экспрессии генов. В итоге кодируются белки, нужные для выживания коронавируса, говорится в материале.

Исследователи установили, что у скончавшихся от цитокинового шторма пациентов был низкий уровень METTL3. Это свидетельствует о том, что на первом этапе заражения организма вирус нуждается в данном ферменте, чтобы избежать иммунного ответа, а на втором этапе подавляет METTL3, пробивая защиту организма.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института в США разработали концепт защитной маски для лица, которая уничтожает при вдохе вирусы. Изделие состоит из металлического сетчатого фильтра, при этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов.

Такая температура уничтожает частицы коронавируса, которые может вдохнуть человек. По задумке создателей, чтобы защитить кожу, сетка будет закрываться изоляционным неопреном. Вместе с тем уточняется, что маска не блокирует вирус: она пропускает его внутрь, но замедляет и делает неактивным.