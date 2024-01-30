Потенциально опасный астероид пролетит мимо Земли 2 февраля

Фото: 123RF/sdecoret

Астероид диаметром около 500 метров пролетит мимо Земли 2 февраля. В связи с его размером и траекторией полета объект стал потенциально опасным, сообщается на сайте Астрономического музея Тайбэя.

Согласно данным, астероид под названием 2008 OS7 пройдет на расстоянии в 0,019 астрономической единицы в 22:40 по местному времени (17:40 по мск). Скорость объекта оценивается в почти 18,2 километра в секунду, а диаметр – от 210 до 480 метров. Небесное тело будет пролетать вне земной атмосферы, поэтому угрозы не представляет, говорится в сообщении.

Всего к потенциально опасным объектам относятся 2 349 астероидов. Самым крупным из них является 1999 JM8 диаметром около 7 километров.

Как подчеркивают астрономы, ближе всего к Земле в предстоящие 150 лет пролетит астероид 99942 Apophis. Это произойдет 14 апреля 2029 года, уточнили эксперты.

По их словам, размеры 156 астероидов из списка потенциально опасных составляют более 1 километра. Их столкновение с планетой может повлечь серьезные последствия.

"Однако беспокоиться не стоит, такие явления происходят в среднем только один раз в 440 тысяч лет", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне смогут увидеть покрытие планет Луной, солнечные затмения, суперлуние и соединение планет. Также получится увидеть падение двух комет. В марте – начале апреля в Северном полушарии будет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P/Понса – Брукса. В октябре россияне увидят комету С/2023 A3.

"Мослекторий": Тимур Крячко – об осколках, ранящих Землю