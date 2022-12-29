Эксперт рассказала, как смотреть новогодний звездопад в ночь на 4 января

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Жители столицы не увидят звездопад в ночь на 4 января, но за ним можно будет понаблюдать за городом. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

В ночь на 4 января пройдет первый новогодний звездопад Квадрантиды. В пик его активности ожидается до 110 метеоров в час, то есть 1–2 штуки в минуту.

"К сожалению, столица – не самая удобная площадка для наблюдения подобных явлений. Это прежде всего связано с тем, что Москва – большой город. В условиях мегаполиса, где очень засвечено небо и атмосфера тоже не всегда прозрачная, подобные события, как правило, не наблюдаются. Они происходят, но не наблюдаются", – объяснила Рублева.

По словам эксперта, лучше всего наблюдать звездопад за городом, где меньше света. Увидеть его можно, если небо будет ясным и чистым.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Лучше наблюдать звездопад с полуночи до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом. Для этого должны сложиться все условия: должно быть ясное безоблачное небо и не должно быть яркой засветки.

Рублева добавила, что специальных приспособлений для наблюдения не требуется. Достаточно просто выйти на улицу и внимательно смотреть на небо.

"Конечно, нужно терпение. Потому что это не то что проливается дождь, это отдельные короткие вспышки", – заключила она.

Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко рассказал, когда жителям столицы выдастся новая возможность увидеть частичное солнечное затмение. По его словам, это произойдет в 2025 году.



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