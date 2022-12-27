Первый новогодний звездопад ожидается в ночь на 4 января

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Первый новогодний звездопад Квадрантиды ожидается в ночь на 4 января, сообщается на сайте Московского планетария.

"В ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад – в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час, это 1–2 метеора в минуту при ясном небе", – сообщили на сайте.

Специалисты отмечают, что жители столицы смогут увидеть звездопад с полуночи и до рассвета в момент, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом.

Кроме этого, 4 января планета Земля будет близко расположена к Солнцу. Это положение позволит людям наблюдать самый большой диск Солнца в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в ночь с 21 на 22 декабря, перед зимним солнцестоянием, начнется пик метеорного потока Урсиды. 22 декабря произойдет смена сезонов, после чего в северном полушарии наступит астрономическая зима.

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