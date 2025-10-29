Ученые предупредили о слабых магнитных бурях на Земле 29 октября

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Слабые магнитные бури возможны на Земле в среду, 29 октября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в своем телеграм-канале.

В течение суток сохранится вероятность возмущений и магнитных бурь низкого уровня из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

"Вспышечная активность спокойная", – отметили ученые.

Ранее эксперты рассказали, что на обратной стороне Солнца замечена большая корональная дыра. Они прогнозировали, что спустя несколько дней ее влияние почувствуют жители Земли. Ученые предупредили, что геомагнитные индексы приблизились к уровню Kp=4, при превышении которого магнитосфера будет возмущенной.

