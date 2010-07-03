Российские космонавты получат выходной в День народного единства

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Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, работающие в данный момент на Международной космической станции, получат выходной в День народного единства 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Роскосмоса.

"У космонавтов в этот день будет выходной", – рассказал источник.

Отмечается, что космонавты на орбите крайне редко могут позволить себе выйти на полноценный выходной. Например, дежурившие на МКС во время майских праздников нынешнего года Олег Кононенко и Алексей Овчинин получили отгул только на один день – 9 мая. Российский экипаж работал даже на День космонавтики 12 апреля.

В Роскосмосе добавили, что Александр Скворцов прибыл на станцию на корабле "Союз МС-13". Олег Скрипочка добрался на МКС 25 сентября.

Ранее директор "Роскосмоса" рассказал о планах построить специальный корабль для туристов. За основу будет взято космическое судно "Союз".