На ВДНХ покажут снимки Земли, сделанные космонавтами с МКС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около ста снимков, сделанных космонавтами во время экспедиций на Международную космическую станцию, представят на выставке "Взгляд сверху" в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Фотографии, которые представят на выставке, будут посвящены природным явлениям, мегаполисам, известным туристическим местам, например, озеру Балатон в Венгрии или Великой китайской стене. Создатели выставки подчеркивают, что ракурс из космоса позволяет взглянуть на привычные объекты и явления совершенно по-новому.



Отмечается, что для удачного кадра космонавты проводили у иллюминатора долгие часы, чтобы поймать момент, когда свет падает под нужным углом. "В космосе каждый из нас - охотник за светом. На этой выставке собраны лучшие трофеи такой охоты", – заключили организаторы.

Ранее стало известно, что реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина будет завершена в 2023 году. Все работы закончат после завершения строительства выставочного центра музейного квартала.

