Новый запуск Crew Dragon запланирован на 31 октября

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Фото: AP Photo/David J. Phillip
Новый запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами запланирован на 31 октября, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Ракета должна полететь с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида. Сообщается, что в космос отправятся три американских и один японский астронавт. Они полетят на Международную космическую станцию, на которой пробудут шесть месяцев.
В NASA пояснили, что такая дата была выбрана в связи с осуществлением "Роскосмосом" планов по запуску своих кораблей к МКС. Пуски российских ракет запланированы на 14 и 22 октября.
Корабль Crew Dragon создан усилиями компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Первый старт космического судна прошел 30 мая, за ним лично наблюдал президент США Дональд Трамп. Crew Dragon стал первым в истории космическим кораблем, который был создан частной компанией.
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