Астроном Кошман: москвичи увидят сближение Юпитера и Марса 14 августа

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Сближение Марса и Юпитера можно будет наблюдать невооруженным глазом в середине августа, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, 14-го числа после полуночи Юпитер и Марс окажутся очень близко друг к другу.

"Своими глазами мы сможем увидеть два ярких светила. Между планетами будет всего лишь 18,5 угловой минуты – расстояние, которое вдвое меньше диска Луны", – указала специалист.



Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Из Москвы дуэт ярких планет будет виден почти всю ночь. В 23:30 Марс и Юпитер поднимутся над северо-восточным горизонтом: они будут идти выше и выше, а ближе к рассвету достигнут высоты 34 градуса над восточным горизонтом.

Причем наблюдать за двумя планетами можно весь месяц.

"До 14 августа, если после полуночи будет хорошая погода, можно увидеть, что Марс находится правее Юпитера. Потом можно увидеть сближение 14-го числа. И в последующие ночи будет видно, что Марс уже левее Юпитера и начинает потихоньку от него удаляться", – отметила Кошман.

По словам астронома, планеты сближаются приблизительно раз в два года: в следующий раз наблюдать событие можно будет в ноябре 2026 года.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе не исключил, что в будущем на Землю может упасть метеорит, похожий на Челябинский. По словам астронома, такое событие возможно в следующие несколько десятилетий. Однако спрогнозировать, куда именно приземлится астероид, невозможно.