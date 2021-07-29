Москвичи смогут увидеть летний звездопад в ночь на 30 июля

Фото: depositphotos/raspirator

В ночь на пятницу, 30 июля, жители столичного региона смогут увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды, однако наблюдению может помешать яркое свечение Луны и Юпитера. Об этом сообщили в Московском планетарии.

"Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие Водолей", – рассказали в планетарии.

Пик активности звездопада ожидается в 09:00 в пятницу, однако его не удастся увидеть из-за светлого времени суток. Наблюдение за потоком будет возможно в ближайшую ночь и в последующие ночи месяца – Южные дельта-Аквариды действуют каждый год с 12 июля по 23 августа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа интенсивность метеорного потока Персеиды достигнет своего максимума, из-за чего россияне смогут наблюдать на небе 1–2 метеора в минуту. Звездопад происходит ежегодно в период с 23 июля по 24 августа. В это время Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля, которые, сгорая в атмосфере, и образуют характерное свечение.