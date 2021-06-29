Востоковед Островский рассказал о перспективах науки России и Китая

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Россия отстает от Китая в развитии науки, рассказал китаевед, профессор, доктор экономических наук, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая института Дальнего востока РАН Андрей Островский в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"В отличие от других стран мира, Китай активно реализует научные идеи на практике. <…> Если у нас в России в лучшем случае 4G, то в Китае уже 5G, а то и 6G", – утверждает эксперт.
По словам профессора, в апреле этого года КНР приняла решение о резком повышении инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В прошлом году эти вложения составляли больше 2% от ВВП страны, что, по подсчетам эксперта, превышало 300 миллиардов долларов.
В России в это время доля расходов на НИОКР составляет при лучшем стечении обстоятельств 1,7% от ежегодного ВВП, отмечает специалист.
"Мы значительно отстаем, и развивать российскую науку достаточно непросто. Китайцы выделили ключевые направления в науке. <...> Например, геном человека. По этой теме прорыв планируется только в Китае. Или искусственный интеллект (умный дом, умное производство), квантовый компьютер. Это дело далекого будущего, но в Китае уже есть определенные эксперименты", – заметил Островский.
Эксперт также обратил внимание на успехи Китая в космической отрасли: не так давно в стране был построен пятый космодром, а кроме того, ученые работают над созданием международной космической станции.
"У меня такое подозрение, что в будущем не Китай у нас будет чему-то учиться, а мы будем перенимать у него новинки и заимствования", – подытожил Островский.
Ранее в Китае отпраздновали старт космического корабля "Шеньчжоу-12". В космос его провожали многочисленные чиновники, военные и простые китайцы. Запуск приурочили к 100-летию Коммунистической партии КНР.
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