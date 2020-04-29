Активный поток метеоров можно будет наблюдать в ночь с 4 на 5 мая

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В Московском планетарии рассказали, что в ночь с 4 на 5 мая можно будет наблюдать максимальную активность метеорного потока эта-Аквариды.

В учреждении отметили, что в этот момент можно будет наблюдать до 50 метеоров в час. В планетарии сообщили, что метеорный поток эта-Аквариды исходит из созвездия Водолей.

В учреждении напомнили, что поток космических объектов происходит в период с 19 апреля по 28 мая. Специалисты отметили, что лучше всего он виден в первой половине мая над восточным и юго-восточным горизонтом в предрассветное время.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что освоение космоса продолжает оставаться символом прогресса и развития человечества. Он подчеркнул, что космонавтика позволяет по-новому взглянуть на перспективы в различных сферах.

Также ученые недавно открыли более 100 малых планет, которые находятся на окраинах Солнечной системы. Масштабное исследование космоса проводилось с 2013 по 2019 годы.