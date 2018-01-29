Лингвисты расшифровали предложение из загадочной рукописи Войнича

Фото: wikipedia.org/Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University

Лингвисты из Альбертского университета в Канаде определили язык, которым написан загадочный манускрипт Войнича. Ученые утверждают, что расшифровали одно из предложений рукописи ХV века, сообщает "Российская газета".

Выяснилось, что рукопись написана на иврите. Чтобы определить это, профессор Грег Кондрак и аспирант Брэдли Хауэр взяли переведенную на 380 языков "Всеобщую декларацию прав человека" и создали компьютерную программу, распознавшую язык документа с точностью до 97 процентов. Затем в нейросеть ввели данные манускрипта Войнича.

Оказалось, что автор текста для своего шифра изменил порядок букв в каждом слове, а гласные отбросил. В результате ученые перевели одно предложение, которое звучит как "Она дала советы священнику, человеку дома, мне и людям". Также расшифровать смогли слова "фермер", "свет", "воздух" и "огонь".

Лингвисты заявили, что для полной расшифровки средневековой книги нужна совместная работа специалистов по ивриту, историков и криптографов.

Рукопись Войнича – это иллюстрированный кодекс, написанный, предположительно, в первой половине XV века неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита.