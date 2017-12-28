Грубость и неэмоциональность связали со структурой мужского мозга

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Грубость и неэмоциональность некоторых мужчин определяется структурой их мозга. Причем связь между характером и строением органа есть только у мальчиков. Об этом сообщили швейцарские ученые из Базельского университета на основе изучения 189 подростков.
Дети и подростки с пониженной эмоциональностью почти не реагируют на негативные стимулы, отмечается в статье NeuroImage: Clinical. При этом такие люди чаще готовы пойти на риск, демонстрируют меньше осторожности и страха. Докторов заинтересовал вопрос о том, как появляются эти черты характера, поскольку они могут быть связаны с развитием более серьезного асоциального поведения. Ранее большая часть таких исследований проводились на выборке людей с диагностированными психическими проблемами.
В этот раз ученые сделали МРТ подросткам без отклонений. Оказалось, что мальчикам с увеличенным объемом передней островковой доли большого мозга свойственна черствость. А у девочек с аналогичным характером структура мозга не изменялась.
"Наши открытия демонстрируют связь грубости и неэмоциональности с различиями вструктуре мозга нормально развивающихся мальчиков без клинических диагнозов", – рассказала ведущий автор Нора Мария Рашле. Она добавила, что следующим шагом для ученых станет выяснение причин, приводящих к появлению проблем с психикой у некоторых таких детей.
Ранее ученые из США пришли к выводу, что люди идут на преступления из-за повреждений мозга. Урон, толкающий людей на нарушение закона, затрагивает нейронную сеть, которая отвечает за нравственный выбор. Исследователи отметили, что в этом случае речь идет о резкой смене поведения у порядочных людей, как правило, при появлении опухолей.
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