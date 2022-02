Люди идут на преступления из-за повреждений мозга – ученые

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Повреждения мозга, толкающие людей на преступления, затрагивают нейронную сеть, которая отвечает за нравственный выбор.

К такому выводу пришли ученые из Израиля и США, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали 17 случаев, когда повреждения мозга заставляли порядочных людей совершать зверские поступки.

К примеру, в 1966 году 25-летний Чарльз Уитмен, у которого образовалась опухоль мозга, расстрелял свою мать, жену и еще 14 человек. Он получил прозвище "техасский стрелок". А в 2000-х годах другой американец после похожего диагноза заинтересовался детской порнографией. Когда опухоль удалили, он вернулся к нормальной жизни.

Исследователи выяснили, что опухоль во всех случаях затрагивала нейронную сеть, которая формирует моральную оценку принимаемых решений и представление о внутреннем мире других людей.

Открытие исследователей поможет заранее выявить потенциальных преступников. Однако ученые подчеркивают, что повреждение нейронной сети не делает человека расположенным к криминалу автоматически. Важно учитывать также окружение и генетику.