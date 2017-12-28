Внеземные цивилизации не пытаются установить контакт с землянами – эксперт

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Внеземные цивилизации не пытаются сами установить контакт с землянами. Такое предположение высказал Дуглас Вакоч, президент организации METI, которая отправляет послания инопланетянам.
"Есть вероятность того, что внеземные цивилизации просто не пытаются установить контакт. Может, они ждут, что первый шаг сделает кто-то другой?" – заявил эксперт в эфире RT. Он пояснил, что METI транслирует сигналы "на случай, если на других планетах есть ученые, которые прислушиваются к космосу, ожидая, пока кто-то с ними заговорит".
Лишь установив контакт, считает Вакоч, можно выяснить, что общего может быть у инопланетян и жителей Земли.
По мнению президента METI, весьма маловероятно, что представители внеземных цивилизаций смогут общаться с землянами, например, на английском, русском, испанском или арабском языках, но доподлинно узнать об этом можно будет только после установления контакта с ними.
Вакоч предположил, что инопланетяне тоже занимаются наукой. Однако иных сходств, признал исследователь, едва ли стоит ожидать.
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