Инопланетяне вторгнутся на Землю на Новый год – уфологи

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Уфологи назвали дату вторжения пришельцев на Землю. Атака инопланетян произойдет 1 января 2018 года.

По мнению исследователей-любителей, внеземные существа нападут на планету, пока человечество будет занято празднованием Нового года, передают "Аргументы недели".

Свои выводы авторы идеи основывают якобы на работе ученого Филиппа Класса. Примечательно, что он относился к уфологии крайне скептически. Перед смертью он даже опубликовал завещание, в котором наложил "уфологическое проклятье" на тех, кто пытается доказать существование НЛО.

Кроме того, в СМИ появились сведения, что к Солнечной системе приближается космический корабль в форме сигары. В этом случае уфологи сослались на заявления физика Стивена Хокинга, который и сам верит в существование пришельцев.

Ранее Хокинг рассказал, что человечество может исчезнуть к 2600 году. Это произойдет из-за того, что население Земли будет расти, потребление энергии усиливаться, в результате чего наша планета превратится в "пылающий огненный шар".