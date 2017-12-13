Ученые нашли подводный город инопланетян в Японии

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Ученые обнаружили подводный город у берегов Японии неподалеку от острова Йонагуни. Он расположен на глубине 18–30 метров.

Исследователи предполагают, что поселение могли построить только представители инопланетных цивилизаций, сообщает Мир 24.

В городе расположены здания в виде блоков, колодцы и каналы, а на каменных останках видны рисунки. Ученые считают, что городу более 14 тысячи лет. Кроме того, рядом с объектом находятся предметы, которые поднимаются на поверхность и кружат вокруг кораблей. Именно этот факт подтверждает вмешательство инопланетян, заявляют исследователи.

Поиски внеземных цивилизаций в космосе начнутся уже 13 декабря. На межзвездном астероиде Оумуамуа участники проекта Breakthrough Listen попробуют найти сигналы радиопередатчиков, которые могли оставить инопланетяне.