Ученые нашли подводный город инопланетян в Японии

Фото: ТАСС/YAY/Awe Inspiring Images
Ученые обнаружили подводный город у берегов Японии неподалеку от острова Йонагуни. Он расположен на глубине 18–30 метров.
Исследователи предполагают, что поселение могли построить только представители инопланетных цивилизаций, сообщает Мир 24.
В городе расположены здания в виде блоков, колодцы и каналы, а на каменных останках видны рисунки. Ученые считают, что городу более 14 тысячи лет. Кроме того, рядом с объектом находятся предметы, которые поднимаются на поверхность и кружат вокруг кораблей. Именно этот факт подтверждает вмешательство инопланетян, заявляют исследователи.
Поиски внеземных цивилизаций в космосе начнутся уже 13 декабря. На межзвездном астероиде Оумуамуа участники проекта Breakthrough Listen попробуют найти сигналы радиопередатчиков, которые могли оставить инопланетяне.
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