Peru21: ученые обнаружили скелет крокодила, возраст которого 10 млн лет

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Ученые в Перу обнаружили и представили скелет доисторического крокодила, возраст которого около 10 миллионов лет. Об этом сообщает Peru21.

Исследователи нашли скелет в провинции Ика в 2023 году. Его представили 27 ноября текущего года перед палеонтологами института геологии Перу.

Ископаемое принадлежит молодой особи гавиалового крокодила, возраст которой оценивается в 9–10 миллионов лет. Длина крокодила составляла примерно три метра, хотя взрослые представители этого вида могли достигать длины до девяти метров.

Ископаемое будет представлено публике в институте в декабре, подчеркивает газета.

Ранее ученые нашли следы лечебных трав возрастом 15 тысяч лет в пещере Марокко. Она считается древнейшим местом захоронений в Северной Африке.

По информации исследователей, в пещере обнаружили хвойник (эфедру). Растение находилось в части пещеры для захоронений и погребальных ритуалов. Возраст останков и хвойника оказался одинаков. По мнению ученых, это подтверждает, что растение в пещеру принесли люди.