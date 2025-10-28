Российские космонавты вышли в открытый космос второй раз за месяц

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вышли в открытый космос второй раз за месяц. Трансляция этого события ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Ожидается, что продолжительность нахождения в открытом космическом пространстве составит 6 часов 28 минут. Космонавты намерены установить на многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" блоки импульсного плазменного инжектора (ИПИ-500) для изучения влияния спутников на ионосферу Земли.

Они также должны будут очистить один из иллюминаторов МЛМ, заменить кассету научной аппаратуры эксперимента "Экран-М" и перенести внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

Рыжиков и Зубрицкий впервые вышли в открытый космос 16 октября. Они были в скафандрах "Орлан-МКС" № 6 и 7. Мероприятие заняло 6 часов 11 минут 12 секунд.

За это время космонавты установили аппаратуру для выращивания полупроводниковых кристаллов высокой чистоты, демонтировали камеру HRС с модуля "Звезда" и отбросили ее против вектора скорости, очистили иллюминатор этого модуля и сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер.