Ученый перечислил места Солнечной системы, где может находиться внеземная жизнь

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Стало известно, где в солнечной системе может быть найдена внеземная жизнь. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ученый отметил, что для развития внеземной жизни необходимо стабильное место с приемлемой температурой, водой и неким источником энергии. В качестве последнего может использоваться как тепловой, так и химический материал.

"Таких мест в Солнечной системе довольно много. Это могут быть подледные океаны на спутниках планет-гигантов, венерианские облака, ледники Марса", – сообщил специалист в интервью РИА Новости.

Петрукович подчеркнул, что для науки не будет удивлением, если в этих местах окажется найдена жизнь.

"Надо пытаться искать", – заявил Петрукович.

Эксперт пояснил, что обнаружение любого внеземного биологического объекта радикально изменит взгляды человечества. Это поможет расширить понимание границ возможного в генетике и биохимии, отметил Петрукович.

"Это одна из тех задач, которая оправдает почти любые вложения", – заключил ученый.

Ранее астрономы обнаружили планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле. Сообщалось, что из 4,5 тысячи известных экзопланет ученые выделили 24.