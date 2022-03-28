Ученые связали кесарево сечение с развитием рака у детей

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Ученые из Университета Монреаля выяснили, что роды при помощи кесарева сечения повышают риск развития рака у ребенка. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
В рамках исследования специалисты изучили 1,5 миллиона медкарт канадских детей, рожденных в период с 2006 по 2010 год. Одних родили естественным путем, других – с применением хирургической процедуры.
У последних, согласно полученной статистике, чаще развивались злокачественные опухоли, лимфома и саркома. При этом больше всего риску онкологии оказались подвержены дети в возрасте 2 лет. Чем обусловлена такая закономерность, экспертам пока установить не удалось.
Ранее детский онколог-хирург Тимур Шароев рассказал, как распознать у ребенка развитие онкологии. По его словам, симптомы у детей не отличаются от таковых у взрослых, однако он рекомендовал обратить внимание на следующие признаки: вялость, отсутствие аппетита и снижение общей массы мышц.
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