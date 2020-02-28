Новый остров обнаружили в Антарктиде

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Исследователи из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) обнаружили новый участок суши в заливе Пайн-Айленд в Антарктиде. Он образовался из-за таяния льдов, сообщает "Мир 24".

Новый остров назвали Сиф в честь скандинавской богини семьи и плодородия. Она также была женой бога Тора, чье имя созвучно названию научной организации THOR.

Размер острова – 378 на 158 метров. Как полагают ученые, его появление связано с рекордно высокими температурами на континенте в последние месяцы.

Остров достаточно велик, чтобы увидеть его из космоса, но раньше он был скрыт толстыми слоями льда. Кроме того, корабли редко заходят так далеко на юг, чтобы обнаружить остров с воды.

Остров Сиф сделан из гранита, покрыт остатками шельфового льда. На нем обитают тюлени. Ученые собрали образцы пород, их исследуют в марте после возвращения домой.

9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова впервые в истории зафиксировали температуру +20 градусов. Ученые назвали новый температурный рекорд невероятным и ненормальным.

Новый показатель почти на один градус превышает температуру, зарегистрированную на острове Сигню в январе 1982 года.