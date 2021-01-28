Установлена связь между лунным циклом, сном и менструацией

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Ученые выявили взаимосвязь между лунным циклом, сном и менструацией. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследование о влиянии цикла Луны на продолжительность сна провели специалисты из Вашингтонского университета. Для чистоты эксперимента они проанализировали поведение людей в самых разных средах. Участниками стали 98 человек из общин аргентинских индейцев и 464 студента из Сиэтла. Продолжительность сна отслеживалась с помощью специальных браслетов.

Выяснилось, что с приближением полнолуния сон действительно становится менее продолжительным. Ученые предполагают, что это связано с увеличением количества света в этот период. Тенденция наблюдалась и у индейцев, и у городских жителей, но у первых была лучше выражена.

"Мы предполагаем, что наблюдаемые нами закономерности – врожденная адаптация, которая позволяла нашим предкам пользоваться естественным источником вечернего света, который появлялся в определенные дни лунного цикла", – поясняет соавтор работы биолог Леандро Казираги.

Другой эксперимент по выявлению взаимодействия лунного цикла и менструального провели немецкие специалисты из Вюрцбургского университета.

Они использовали менструальные календари 22 женщин, ведущих записи на протяжении 32 лет от начала менструации.

Как оказалось, в более молодом возрасте менструальный цикл часто совпадал с лунным – иногда несколько лет подряд. После достижения 35-летия вероятность подобного значительно снижалась.

Отмечается, что результаты эксперимента не подтверждают полного влияния Луны на менструальный цикл, но позволяют установить определенную связь.

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