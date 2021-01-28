Установлена связь между лунным циклом, сном и менструацией

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Ученые выявили взаимосвязь между лунным циклом, сном и менструацией. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследование о влиянии цикла Луны на продолжительность сна провели специалисты из Вашингтонского университета. Для чистоты эксперимента они проанализировали поведение людей в самых разных средах. Участниками стали 98 человек из общин аргентинских индейцев и 464 студента из Сиэтла. Продолжительность сна отслеживалась с помощью специальных браслетов.
Выяснилось, что с приближением полнолуния сон действительно становится менее продолжительным. Ученые предполагают, что это связано с увеличением количества света в этот период. Тенденция наблюдалась и у индейцев, и у городских жителей, но у первых была лучше выражена.
"Мы предполагаем, что наблюдаемые нами закономерности – врожденная адаптация, которая позволяла нашим предкам пользоваться естественным источником вечернего света, который появлялся в определенные дни лунного цикла", – поясняет соавтор работы биолог Леандро Казираги.
Другой эксперимент по выявлению взаимодействия лунного цикла и менструального провели немецкие специалисты из Вюрцбургского университета.
Они использовали менструальные календари 22 женщин, ведущих записи на протяжении 32 лет от начала менструации.
Как оказалось, в более молодом возрасте менструальный цикл часто совпадал с лунным – иногда несколько лет подряд. После достижения 35-летия вероятность подобного значительно снижалась.
Отмечается, что результаты эксперимента не подтверждают полного влияния Луны на менструальный цикл, но позволяют установить определенную связь.
Ранее ученые нашли уникальное средство от облысения. Вещество авицехинон-С, содержащееся в авиценнии морской, способно остановить потерю волос.
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