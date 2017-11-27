Названы главные способы уберечься от рака

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Причиной половины раковых заболеваний является нездоровый образ жизни, полагают исследователи из Американского онкологического общества (ACS).

Ученые провели анализ данных из центров по контролю и профилактике заболеваний США и Национального института рака. Главными двигателями развития опухолей стали активное и пассивное курение, употребление алкоголя и мяса, лишний вес и отсутствие физической активности, сообщает "Лента.ру".

Наиболее опасным фактором оказалось курение. С ним связаны 19 процентов случаев заболевания и 28,8 процента смертей. Ожирение привело к 7,8 процента опухолей и 6,5 процента смертей. Подавляющее большинство случаев опухолей кожи было вызвано загаром.

Исследователи отмечают, что физическая активность и здоровое питание значительно снижают риск появления онкологических заболеваний. Профилактике также способствует регулярный скрининг.

Иногда исследователи делают спорные выводы о причинах появления раковых опухолей. Семь самых невероятных версий читайте в тексте портала Москва 24.