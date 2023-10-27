Астроном объяснил, почему Луна будет кровавого оттенка в ночь на 29 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Красный оттенок Луны во время затмения не более чем оптическая иллюзия. Об этом Москве 24 заявил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее россиян предупредили, что в ночь на 29 октября в небе взойдет Луна красного оттенка, которую многие еще называют "кровавой".

Нароенков подчеркнул, что на самом деле цвет спутника Земли в космическом пространстве остается неизменным.





Сергей Нароенков научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы института астрономии РАН Сама она цвет физически не меняет. То, что мы видим, – это просто оптическая иллюзия, когда отраженный от Луны солнечный свет проходит через атмосферу.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила в беседе с Москвой 24, что погодные условия не позволят жителям столицы полюбоваться красной Луной.

"Я вам точно могу сказать, что мы это явление не увидим, потому что погода в это время у нас будет облачная", – указала эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какой цвет на самом деле имеет Солнце. Настоящий цвет этой звезды почти белый, но из-за рассеивания света в земной атмосфере человеческому глазу она видится желтой.