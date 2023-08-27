Космический корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"В 16:16 по московскому времени Crew Dragon причалил к модулю Harmony американского сегмента", – сообщили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", на борту Crew Dragon находится экипаж миссии Crew-7 в следующем составе: космонавт Константин Борисов, астронавты Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава.

В госкорпорации добавили, что участники этой миссии после открытия переходных люков присоединятся к экипажу 69-й длительной экспедиции: космонавтам Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, астронавтам Франциско Рубио, Стивену Боуэну, Вуди Хобургу, Султану аль-Нейади.

Накануне сообщалось, что космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек стартовал к МКС. В NASA заявили, что на околоземную орбиту корабль доставит ракета-носитель Falcon 9. Запуск корабля состоялся в 10:27 по московскому времени с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде.



Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС на ракете Falcon 9