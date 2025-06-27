Слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле

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Слабая магнитная буря накрыла Землю утром в пятницу, 27 июня, предупредил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в беседе с "Газетой.ру".

Метеоролог объяснил, что возмущения в магнитном поле планеты вызвало попадание Земли в поток горячего и плотного солнечного ветра.

Буря относится к классу G1 и в настоящее время еще не достигла среднего уровня. Индекс активности составляет 1,33 единицы. По прогнозу Леуса, активность геомагнитных возмущений продлится несколько часов и начнет стихать после полудня.

При этом геомагнитная обстановка вернется в норму только в субботу, 28-го числа, подчеркнул синоптик, добавив, что на ближайшие два-три дня прогнозы остаются благоприятными.

В середине июня на Солнце произошла мощная вспышка наибольшего влияния на Землю уровня X в области. Явление зафиксировали в 01:00 по московскому времени 18 июня, а пик мощности был в 00:49. Предварительный балл события – X1.2. Взрыв произошел в активной области № 4114, где несколькими днями ранее были вспышки уровня M8.4 и M6.3.