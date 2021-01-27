Неизвестный науке порт найден у берегов Сирии

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Руины древнего порта, неизвестного науке, нашли у берегов Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора севастопольского Института общественных наук и международных отношений Дмитрия Татаркова.

Порт обнаружили во время совместной российско-сирийской археологической миссии.

"Возможно, это даже не порт, а морская крепость первого века нашей эры. Это крупная находка", – рассказал руководитель института. Он добавил, что найденный керамический материал позволит более точно датировать образец. Пока, предположительно, руины соответствуют римскому периоду.

По словам Татаркова, кроме порта, были обнаружены якорные стоянки античного периода и частицы гидротехнических сооружений. В данный момент образец изучается в департаменте древностей Тартуса.

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