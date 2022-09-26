В Роспатенте рассказали о росте числа заявок на изобретения в области фармацевтики

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В Роспатенте сообщили об увеличении числа заявок на изобретения в области фармацевтики со стороны отечественных разработчиков в период с января по август 2022 года. Об этом сообщает RT.

"За период с января по август 2022 года отечественными разработчиками подано 478 заявок на изобретение в области фармацевтики", – рассказали в ведомстве.

По информации Роспатента, в сравнении с 2021 годом прирост составил 12%.

В ведомстве также сообщили, что с февраля 2022 года втрое выросло число заявок на антибактериальные препараты. Кроме того, увеличился интерес к препаратам широкого спектра действия и направленным на лечение туберкулеза.

Роспатент объявил, что к августу 2022 года наибольшую активность проявляют изобретатели из высших учебных заведений и профильные фармпроизводители.

В июле представители ведомства сообщили, что основными сферами науки и техники для заявок на изобретения среди россиян в 2021 году стали медицина, фармакология и биотехнологии.