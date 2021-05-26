Астероид крупнее статуи Свободы приблизится к Земле

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Два крупных астероида пролетят на небольшом расстоянии от Земли 27 мая и 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA.

По данным ученых, первый объект под названием 2021 JF1 составляет в диаметре от 94 до 210 метров – это больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. Скорость его движения составляет около 17 километров в секунду.

В NASA 2021 JF1 отнесли к одним из самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".

Приближение к Земле второго астероида – 2021 КТ1 – ожидается 1 июня. Он летит со скоростью около 18 километров в секунду, а его диаметр составляет от 150 до 330 метров. Предположительно, он пройдет на расстоянии 13 миллионов километров от Земли.

14 мая сообщалось, что к Земле приблизится крупный астероид диаметром от 88 до 200 метров. Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал, что небесные тела, пролетающие на расстоянии дальше Луны, не представляют опасности для нашей планеты. Специалист добавил, что астероиды, которые залетают ближе, обычно имеют небольшие размеры. Те, которые попадают в атмосферу Земли, становятся метеоритами, отметил Гончаров.