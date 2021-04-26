Ученые научились бесследно удалять шрамы

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Ученые из Стэнфордского университета нашли способ сделать так, чтобы после полученных повреждений кожа восстанавливалась без образования шрамов. Об этом сообщает "Мир 24".
В материале уточняется, что для этого им пришлось расшифровать химические и физические сигналы, которые побуждают клетки кожи формировать рубцовую ткань.
В ходе экспериментов на мышах ученые перепрограммировали их клетки таким образом, что раны на теле животных заживали без каких-либо следов, а кожа на месте повреждения ничем не отличалась от неповрежденной.
В планах исследователей продолжить эксперименты на более крупных животных с плотной кожей, таких как свиньи. В перспективе они рассчитывают, что удастся создать легкодоступное средство от шрамов.
Ранее ученым удалось вычислить ген, отвечающий за рост новых зубов. Отключив его, им удалось добиться роста совершенно нового резца у лабораторной мыши взамен недостающего. Возможно, в будущем стоит ожидать прорыва в стоматологии.
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