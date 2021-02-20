Ученые определили главный фактор долголетия мозга

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Биологи из медицинского колледжа Корнэллского университета совместно с коллегами из Дьюкского университета выяснили, что ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга и замедляет его старение. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ранее ученым было известно, что для многих сверхдолгожителей возрастом старше 100 лет характерно наличие необычной версии гена, который отвечает за выработку белка Forkhead box O3 (FOXO3). Однако связь между наличием такого гена и долголетием не была изучена.

В 2018 году исследователи обнаружили, что мозговые клетки мышей, у которых отсутствовал ген FOXO3, погибали из-за окислительного стресса, поскольку не могли справиться с ним. Подробно изучив данный процесс, ученые определили, что ген поддерживает регенерационную способность мозга, временно останавливая деление стволовых клеток, пока окружающая среда не станет вновь благоприятной для выживания новых нейронов.

"Стволовые клетки производят новые клетки мозга, которые необходимы для обучения и запоминания на протяжении всей жизни. Если стволовые клетки делятся бесконтрольно, они истощаются. Ген FOXO3 выполняет свою работу, не позволяя стволовым клеткам делиться до тех пор, пока стресс не пройдет", – говорится в исследовании.

Таким образом, ученым удалось установить, почему определенные версии гена FOXO3 способствуют особенно долгой жизни – они помогают мозгу сохранить значительный запас стволовых клеток. Однако специалисты отмечают, что пока эти знания не дают возможности говорить о создании новых методов омоложения и лечения заболеваний мозга.

"Это может быть обоюдоострый меч. Чрезмерная активация FOXO3, если это происходит постоянно, может быть очень вредной", – пояснил один из авторов работы доктор Джихе Пайк.

Теперь исследователи изучают возможности регулирования экспрессии FOXO3, а также его кратковременного включения и выключения.

Ранее ученые выяснили, что яблоки полезны для мозга. Для этого было проведено исследование на мышах. По итогам работы было установлено, что природные соединения фитонутриенты, которые содержатся в яблоках и других фруктах, стимулируют производство новых клеток мозга. Как считают эксперты, подобные свойства могут повлиять на улучшение памяти.