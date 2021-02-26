На древнеегипетском рисунке нашли изображение вымершего гуся

Изображение вымершего гуся было найдено на стене гробницы египетского принца Нефермаата и его жены Атет, сообщает газета "Культура".

Ученые отметили, что изображенная на фреске птица значительно отличается от современных красногрудых гусей: исчезнувший вид имеет яркие цвета и узоры на теле, крыльях, голове, груди и ногах.

Возраст знаменитого произведения "Гуси Мейдуна" насчитывает 4 600 лет, его обнаружили при раскопках гробницы древнеегипетского принца в 1871 году. Всего на фреске изображено шесть разных видов птиц.

До обнаружения изображения ученым были известны лишь окаменелости вида пятнистых гусей.

Ранее в Индонезии обнаружили исчезнувшую 160 лет назад птицу. Чернобровая тимелия – редчайшая птица, которую в последний раз наблюдали в природе в 1840-х годах.