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25 декабря, 15:52

Наука

Вспышка высочайшего класса может произойти на Солнце 25 декабря

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка высочайшего класса Х может произойти на Солнце в среду, 25 декабря. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН.

"Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самые высокие риски связаны с двумя группами пятен, с номерами 3932 и 3933. В настоящий момент оба центра выдают серии событий уровня M, однако порог уровня X может быть преодолен уже 25 декабря, считают ученые.

Между тем вспышка M8.9, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце 23 декабря. Ее продолжительность составила 10 минут. Центр события был смещен от Земли на большой угол.

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