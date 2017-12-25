Ученые доказали пользу спорта в борьбе с болезнью Паркинсона

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Регулярные занятия физкультурой помогают избежать скопления вредных белков в организме, выяснили ученые из Университета Колорадо в США.
Таким образом, физическая активность может предотвратить возникновение старческих заболеваний. Бег на дорожке дает возможность сохранить и улучшить двигательные функции. Исследователи полагают, что при беге повышается уровень белка DJ-1. Это препятствует накоплению в нейронах мозга белка альфа-синуклеина.
Эксперимент поставили на мышах, сообщают "Дни.ру". Клетки, где их содержали, оборудовали колесами для бега. У некоторых подопытных эти приспособления заблокировали. Чтобы подтвердить участие белка DJ-1 в сдерживании болезни Паркинсона за счет бега, специалисты провели такие же эксперименты с генетически модифицированными животными, у которых этот белок не вырабатывался.
Одна неделя физической нагрузки на колесе намного повысила уровень DJ-1 в плазме крови и мышцах животных. Мыши же с "выключенным" геном DJ-1 в целом испытывали меньше интереса к колесу и занимались меньше. Исследователи предположили, что белок DJ-1 необходим для нормальной двигательной активности.
К концу эксперимента ученые стали уверены, что беговая дорожка спасает от болезни Паркинсона. Благодаря регулярной физической активности больные животные лучше справлялись с заданиями. Уровень белка DJ-1 у этой группы мышей был в целом выше, а накопление альфа-синуклеина в мозге – меньше.
Ранее специалисты выяснили секрет долгожителей в "очаге долголетия", который находится на юге Италии – в населенном пункте Чиленто. В среднем люди живут там 85 лет, а жительницы – 92 года.
Их секрет скрывается психике: долгожителей никогда не мучила депрессия в отличие от их юных близких. Они оптимистичны, а в молодости очень много работали. Общим для всех долгожителей стало также то, что они сильно любят родную землю.
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