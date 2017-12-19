Ученые раскрыли секрет бессмертия

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Ученые из научно-исследовательского центра Джона Иннеса обнаружили секрет бессмертия. Источником вечной жизни является механизм, сохраняющий клетки зародышей в цветущих растениях без изменений.

Исследователи выяснили, что у зародышевых клеток, которые передают генетические данные следующим поколениям, отсутствует предел Хейфлика. Это ограничение определят, сколько раз клетки могут делиться перед гибелью. Если предела Хейфлика нет, значит клетки будут делиться бесчисленное количество раз, передают "Дни.ру".

В свою очередь, эти клетки дают начало гаметам, которые способствуют появлению зародыша. Затем в результате процесса деления формируются ткани и органы растения. До этого считалось, что зародышевые клетки перепрограммируются с помощью особых молекул, но доказательств этому процессу не было.

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