Ученые раскрыли секрет бессмертия

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ученые из научно-исследовательского центра Джона Иннеса обнаружили секрет бессмертия. Источником вечной жизни является механизм, сохраняющий клетки зародышей в цветущих растениях без изменений.
Исследователи выяснили, что у зародышевых клеток, которые передают генетические данные следующим поколениям, отсутствует предел Хейфлика. Это ограничение определят, сколько раз клетки могут делиться перед гибелью. Если предела Хейфлика нет, значит клетки будут делиться бесчисленное количество раз, передают "Дни.ру".
В свою очередь, эти клетки дают начало гаметам, которые способствуют появлению зародыша. Затем в результате процесса деления формируются ткани и органы растения. До этого считалось, что зародышевые клетки перепрограммируются с помощью особых молекул, но доказательств этому процессу не было.
Ранее австралийские ученые рассказали, как можно было бы избежать смерти от рака.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: