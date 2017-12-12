Ученые выяснили секрет долголетия

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Исследователи выяснили секрет долгожителей в "очаге долголетия", который находится на юге Италии – в населенном пункте Чиленто.

В этом городе жители в среднем живут 85 лет, а жительницы – 92 года. Эти показатели примерно на 10 лет превышают общие по стране. Специалисты опросили долгожителей и их молодых родственников. Оказалось, что секрет долгой жизни – в психике, сообщают "Аргументы недели". Долгожителей никогда не мучила депрессия в отличие от их юных близких. Они оптимистичны, а в молодости очень много работали. Общим для всех долгожителей стало также то, что они сильно любят родную землю.

Ранее британские ученые назвали залогом крепкого здоровья и долголетия правильное питание на протяжении всей взрослой жизни. Под этим подразумевается отказ от обработанных пищевых продуктов, которые лучше предпочесть большое количество фруктов, овощей и цельных зерен.

Кроме того, американские медики узнали, что мытье посуды и другие домашние обязанность продлевают жизнь. Речь идет о ежедневных легких физических упражнениях в целом.