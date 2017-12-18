Ученые рассказали, как избежать смерти от рака

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Австралийские ученые рассказали, как можно было бы избежать смерти от рака. По их мнению, в 40 процентах случаев достаточно было изменить свой образ жизни.
Выяснилось, что как минимум 16 700 больных остались бы в живых, если бы снизили влияние факторов риска развития раковых опухолей, сообщают "Аргументы недели".
В первую очередь, отмечают ученые, нужно было отказаться от курения, в том числе и от пассивного. Последнее спровоцировало 23 процента летальных исходов.
Кроме того, негативными факторами являются неправильное питание – пять процентов смертей произошли из-за ожирения – и инфекции. Таким образом, исследователи считают, что предотвратить развитие болезни можно в случае с раком легких, кишечника, меланомой, печени и желудка.
В марте специалисты из университета Джонса Хопкинса в Соединенных Штатах пришли к выводу, что образ жизни и экология влияют на 29 процентов случаев развития раковых клеток. При этом 66 процентов мутаций появляются случайно и повлиять на них невозможно. Это относится в первую очередь к заболеваниям простаты или кости, реже поджелудочной железы. А рак легких, напротив, в 65 процентах случаев зависит от внешних факторов.
Ускорить развитие онкологических заболеваний может также электромагнитное излучение, исходящее от смартфонов. Медики порекомендовали не оставлять гаджеты под подушкой или на тумбочке рядом с кроватью во время сна.
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