Смартфоны под подушкой опасны для здоровья

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Оставлять смартфоны под подушкой во время сна опасно для здоровья. К такому выводу пришли в департаменте здравоохранения Калифорнии.

Специалисты советуют хранить телефоны как минимум на расстоянии одного метра от тела, так как от гаджетов исходит электромагнитное излучение, увеличивающее риск рака и бесплодия, сообщает "Мир 24".

Особенно негативно смартфоны влияю на детей и подростков. Техника нарушает сон, концентрацию внимания и психическое здоровье. Во время сна телефоны не советуют оставлять под подушкой или на тумбочках возле кровати.

Кроме того, мужчинам не рекомендуют носить смартфоны в карманах. Радиочастотное излучение от гаджетов может повлиять на качество спермы.

Ранее дизайнер из Австрии разработал устройство, позволяющее преодолеть зависимость от смартфона. Чудо-средство является муляжом гаджета, который выполнен из пластика со встроенными в корпус каменными бусинами.