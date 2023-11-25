Пушков назвал подделкой фотоподтверждения лунной миссии NASA

Фото: nasa.gov

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что проверка нейросетью доказать поддельность кадров лунной миссии NASA.

"Уже и нейросети обнаруживают, что фотографии с изображением американских космонавтов на Луне являются подделкой", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, фейковый подтекст в фотографиях обнаружила нейросеть от Google. При этом определить подделку может и сам человек, а искусственный интеллект всего лишь подтверждает увиденное, считает он.

Ранее ученые из Исследовательской лаборатории ВМС (NRL) США, рассмотрев образцы лунных минералов, полученных от NASA, пришли к выводу, что участники будущих лунных миссий получат возможность добывать воду из камней и грунта с Луны. Воду можно разделить на кислород и водород для применения газы для топлива.



Первую высадку российских космонавтов на Луну запланировали на 2031–2040 годы