Китайские ученые научились получать крахмал из углекислого газа

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Специалисты из Китая нашли способ получить крахмал из углекислого газа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Академию наук КНР.

"Новый способ позволяет переключить производство крахмала с традиционных сельскохозяйственных посадок на промышленное производство и открывает новый технический маршрут для синтеза сложных молекул из углекислого газа", – отмечается в сообщении.

Сейчас данный продукт делается обычно из сельскохозяйственных культур, например, из кукурузы. Как известно, процесс производства включает в себя порядка 60 биохимических реакций, а также сложную физиологическую регуляцию.

Специалисты из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии (TIB) Китайской академии наук создали хемоферментную систему, в которой крахмал получается с помощью 11 главных реакций.

В новом способе учеными использована стратегия "строительных блоков", которая включает химические и биологические каталитические модули для использования энергии высокой плотности и высокой концентрации углекислоты.

Отмечается, что синтез позволяет получать крахмал из углекислого газа с эффективностью, в 8,5 раз превышающей биосинтез крахмала в кукурузе.

Так, по словам ученых, в будущем это сэкономит более 90% обрабатываемых земель и ресурсов пресной воды. А также данная технология помогла бы избежать негативного влияния на окружающую среду пестицидов и удобрений и повысить продовольственную безопасность человека.

Ранее специалисты из Великобритании открыли технологию производства безвредного пластика, который при разложении превращается в воск. Суть данного способа в том, что в материал добавляется около десятка химикатов, включая каучуки, масла и влагопоглотители.