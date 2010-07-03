В России создали томограф для самолетов

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Первый в России мультиконтрастный рентгеновский томограф создали физики Томского политехнического университета (ТПУ), сообщает РИА Новости. По словам ученых, новый аппарат поможет находить микродефекты даже в сложных объектах авиакосмической отрасли.

Как пояснили разработчики, обычно томография показывает элементы, из которых состоит объект, выделяя их по рентгеновской плотности. Однако в наши дни материалы, применяемые в медицине и промышленности, зачастую состоят из компонентов, которые имеют почти одинаковую рентгеновскую плотность, отметили физики. Новый томограф, в отличие от традиционных, выявляет дефекты даже в предметах с похожим составом и плотностью благодаря использованию корпускулярно-волновых свойств рентгеновского излучения.

"Концепция томографа-конструктора позволяет быстро сконфигурировать любой томографический эксперимент под разные задачи промышленности, науки или биомедицины", – подчеркнул руководитель проекта, замдиректора по развитию Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Алексей Гоголев. Он уточнил, что изобретение способно фиксировать не один, а целых четыре параметра любого материала, в том числе изменение фазы, амплитуды, длины волны и интерференционные эффекты.

По словам физиков, томографы с подобными возможностями разрабатывают в США, странах Западной Европы и в Японии. В России же такой прибор появился впервые.

Ранее сообщалось, что российские инженеры работают над созданием робота для осмотра самолетов. Он сможет составлять 3D-модель лайнера и анализировать его поверхность на наличие повреждений по окончании рейса.